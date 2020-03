Pierwszy dzień wiosny. Magiczny czas na całym świecie

Nadchodzi najbardziej wyczekiwana pora roku. W piątek 20 marca pierwszy dzień astronowicsznej wiosny, pierwszy dzień wiosny kalendarzowej przypada 21 marca. Dlaczego te dwa terminy różni jeden dzień? I jakie się z tym czasem wiążą obrzędy? Już od starożytności uznawano ten okres za magiczny.

Dwa razy w roku następuje równonoc, zwana również ekwinokcjum. Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów równonocy, czyli punktów zrównania się dnia z nocą. Dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania - po 12 godzin. Tak się dzieje tylko dwa razy w roku - w nocy z 20 na 21 marca oraz z 22 na 23 września. Mamy równonoc wiosenną i jesienną. Tę pierwszą nazywamy początkiem astronomicznej wiosny. W południe w dniu równonocy Słońce w miejscach położonych na równiku świeci prostopadle do powierzchni Ziemi.

Kalendarzowa czy astronomiczna?

Dlaczego występują różnice między pierwszym dniem wiosny kalendarzowej a astronomicznej? Jest to związane z ruchem słońca. Astronomiczna wiosna rozpoczyna się zawsze w momencie równonocy wiosennej, inaczej przesilenia wiosennego i trwa aż do przesilenia letniego (najdłuższego dnia w roku). Tymczasem w kalendarzu pierwszy dzień wiosny oznaczony jest na 21 marca.

Czas magii

Słowianie bardzo hucznie obchodzili początek wiosny. Przez kilka dni odbywały się Jare Gody. To okres zwyczajów i obrzędów magicznych mających przepędzić zimę. Topiono kukłę ze słomy zwaną marzanną. Robiono to przy trzaskaniu z batów, terkocie i klekocie grzechotek, śpiewie i grze na wszelkiego rodzaju instrumentach.

Kolejne zabawy i obrzędy trwały nawet do pierwszej porównonocnej pełni Księżyca. Młodzi wyruszali na łąki i do lasu w poszukiwaniu wierzbowych i leszczynowych witek, z których następnie "budowali" wiechy. W celu przepędzeniu starego zła wietrzono i sprzątano domostwa oraz obejście, prano i szykowano nowe ubrania. Pieczono również i malowano jajka. Topienie marzanny zostało w naszych współczesnych zwyczajach, choć robią to dzieci, a obrzęd zmienił się bardziej w zabawę.

Świat

Obecnie pierwszy dzień wiosny to okazja do różnych świat na całym świecie. Meksykanie odwiedzają prekolumbijskie miasta. Wierzą w moc piramid i to że dają im możliwość nawiązania więzi z kosmosem. Charakterystycznym widokiem są wtedy niebiesko - liliowe drzewa jacaranas.

W Indiach święto wiosny związane jest z pełnią księżyca. Jest bardzo kolorowe. Mieszkańcy obrzucają się wzajemnie kolorowym proszkiem i oblewają wodą z farbą.

Na Bali wiosenne przesilenie to jednocześnie początek nowego roku. Nazywany jest Dniem Ciszy. Uroczystości rozpoczynają się na dwa dni przed równonocą. Rytuał Melastii polega na zanurzaniu się w oceanie. W kolejny dzień odbywa się ceremonia egzorcyzmów na rozstajach dróg. Odbywa się parada wielkich, strasznych kukieł. Potem nadchodzi Nyepi - Dzień Ciszy i najważniejsze religijne święto na wyspie.

