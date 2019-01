Sprawa zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza ma dla mnie najwyższy priorytet; chcę, żeby służby wyjaśniły tę sprawę w możliwe najkrótszym czasie; będę bardzo regularnie i bardzo osobiście odpytywał służby na jakim etapie są prace - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Jan Bielecki /East News

Premier był pytany we wtorek w TVP1, o to kiedy ma nadzieję poznać wyniki pracy służb w wyjaśnieniu sprawy morderstwa Pawła Adamowicza.



"Ta sprawa ma dla mnie najwyższy priorytet. Chcę, żeby służby wyjaśniły tę sprawę w możliwie najkrótszym czasie i przyłożyły do tego najlepsze swoje możliwości, zasoby, również specjalistów, ekspertów, bo ta sprawa wymaga na pewno ogromnej uwagi" - powiedział Morawiecki. Jak dodał, widzi należytą staranność po stronie służb. Jak zaznaczył, doszło już do pierwszych zatrzymań i przesłuchań.

Reklama

Morawiecki pytany, czy osobiście będzie nadzorował służby w sprawie zabójstwa Adamowicza, odparł: "będę bardzo regularnie i bardzo osobiście odpytywał służby na jakim etapie są prace, jakie są wątpliwości, w jakim kierunku idą aktualne analizy".

Premier został także zapytany, co zrobić, aby jego niedzielny apel o spokojniejszą debatę publiczna, to nie były tylko puste słowa.



Spokojniejszy język mądrzejszej debaty

"To musi być zobowiązanie bardzo wielu osób, ale nie tylko ze świata polityki, także ze świata mediów, kultury, liderów opinii. To apel do wszystkich nas, którzy kształtujemy życie publiczne w Polsce, po to, żeby rzeczywiście język był łagodniejszy, żeby te ataki był nie do osób tylko bardziej dotyczyły tematów, żeby spierać się na argumenty. Można mieć różne wizje Polski, rozwoju Polski, ale nie musi to przecież, nie powinno i nie może prowadzić do kolejnego rozdziału wojny polsko-polskiej, tego chcemy uniknąć" - oświadczył Morawiecki.



"Powinniśmy się skupić na tym, aby język debaty publicznej był też i mądrzejszy, i spokojniejszy, żeby dotyczył spraw najważniejszych dla Polaków, a czasami rzeczywiście niektórym puszczają nerwy i to nie prowadzi do spokojnej, merytorycznej rozmowy, dyskusji, kompromisu. Stąd to pojednanie jest ważne, o które apeluję i apelowałem" - dodał premier.



Wideo Premier Mateusz Morawiecki: Uczyńmy nasze życie publiczne lepszym

W niedzielę 13 stycznia wieczorem Pawła Adamowicza zaatakował nożem w centrum miasta 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie w zeszły poniedziałek po południu zmarł. Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W sobotę odbył się pogrzeb prezydenta Gdańska. Urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.