PSL odpowiada na krytykę PiS nowym spotem

"PiS to fałszywi obrońcy polskiej wsi. Oni obiecali i oszukali polskich rolników, skazali polskich rolników na pracę aż do śmierci. Przez politykę tej partii, polska wieś może stracić 5 mld euro z UE" - przekonuje PSL w nowym spocie wyborczym.

Zdjęcie Politycy podczas konwencji wyborczej PSL /Mateusz Grochocki /East News

Spot ludowców jest odpowiedzią na spot wyborczy PiS zatytułowany "PSL = wyprzedaż Polski", dotyczący działań polityków PSL w trakcie koalicyjnych rządów z PO oraz licznych wypowiedzi polityków PiS, krytykujących rządy ludowców, szczególnie na wsi i atakujących tę formację.

"PiS to fałszywi obrońcy polskiej wsi, obiecali i oszukali polskich rolników. To PiS podniósł rolnikom wiek emerytalny i skazał polskich rolników na pracę aż do śmierci. Mieli dbać o polską ziemię, a wyprzedają ją na potęgę obcokrajowcom; w zeszłym roku sprzedali ponad 1000 ha obcokrajowcom, głównie Niemcom" - słyszymy w spocie PSL.

Zaznaczono w nim, że "PiS na Koła Gospodyń Wiejskich nasyłało kontrole skarbowe i karało wielotysięcznymi grzywnami" i że politycy tej partii "obiecali wyższe dopłaty unijne". "Obiecali i oszukali, wywiesili białą flagę w Brukseli, odcięli Polskę od Wschodu, odcinają od Zachodu, przez politykę PiS, polska wieś może stracić ponad 5 mld euro z unijnego budżetu" - tak PSL w nowym spocie krytykuje działania PiS wobec rolników.

"Na rekompensaty polskim rolnikom, PiS żałuje pieniędzy, ale swoim wypłaca olbrzymie nagrody i premie, obiecali i oszukali polską wieś. Zaufasz im jeszcze raz?" - tym pytaniem PSL kończy swój spot.

