Prokuratura Rejonowa w Kutnie w Łódzkiem oraz policja poszukuje świadków wypadku, w którym zginęli dwaj mężczyźni w wieku: 20 i 34 lat. Na skrzyżowaniu ul. Barlickiego z 29 listopada 23-letni kierowca audi potrącił śmiertelnie pieszych.

23-letni kierowca audi A8, który we wtorek w Kutnie na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił dwie osoby, usłyszy prawdopodobnie zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających. Grozić mu kara do 12 lat więzienia.

Do wypadku doszło przed godziną 22:00. Mężczyzna miał zielone światło. Kiedy wjechał na pasy na skrzyżowaniu przy ulicy 29 listopada, potrącił dwóch mężczyzn w wieku 20 i 34 lat. Obydwaj zginęli na miejscu.

Policja podejrzewa, że kierowca naruszył zasady ruchu drogowego. W jego organizmie stwierdzono obecności narkotyków, a siła uderzenia i uszkodzenia w samochodzie mogą pośrednio wskazywać na prędkość, którą poruszał się kierowca - wyjaśnił Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Jak informuje, zatrzymany mężczyzna jest mieszkańcem Kutna i od niedawna był właścicielem samochodu. Według rzecznika, jeszcze w czwartek podjęte zostaną decyzje, co do zarzutów.

Osoby, które były świadkami zdarzenia i mają informacje mogące przyczynić się do odtworzenia jego przebiegu, proszone są o zgłaszanie się do kutnowskiej prokuratury bądź do KPP w Kutnie.

