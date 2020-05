Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, dzięki któremu do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Zdjęcie Granica polsko-ukraińska, zdj. ilustracyjne / Jacek Szydlowski /Agencja FORUM

Rozporządzenie rozszerzające katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano w czwartek. Osoby te zwolnione są z odbywania kwarantanny.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.

Do kraju mogą też wjechać uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce. Jak wyjaśniło MSWiA w piątkowym komunikacie, potrzeba włączenia ich do katalogu wynika z przyjętego przez MEN harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia.

Na terytorium Rzeczpospolitej wjadą także obywatele państw unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w celu trwającego nie dłużej niż 12 godzin przejazdu przez Polskę do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Ograniczenia w ruchu granicznym obowiązują od 13 marca. Do tej pory do Polski mogli wjechać od tego dnia tylko obywatele RP, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, lub pozostają pod stałą opieką obywateli Polski, cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski, cudzoziemcy mający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.