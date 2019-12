Ruszyły zgłoszenia do 9. edycji Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka

To już 9 raz, kiedy studenci dziennikarstwa organizują ogólnopolski konkurs dla młodych dziennikarzy. Na laureatów czeka pula nagród w wysokości 4 tysięcy złotych. Zgłoszenia w 4 kategoriach można nadsyłać do 5 marca.

Zdjęcie /materiały prasowe

Pomysł na Konkurs zrodził się tuż po tragicznej śmierci młodego i zdolnego studenta dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Bartka Zdunka. Za życia pisał liczne wiersze i artykuły, które doczekały się publikacji dopiero po jego śmierci, w zbiorze pt. "W cieniu ciszy".

Historia Bartka skłoniła jego rówieśników do stworzenia Nagrody Młodych Dziennikarzy. Organizatorom zależało, aby młodzi twórcy nie chowali swoich prac do szuflady, ale podzielili się nimi ze światem, tym samym zachęcając ich do wzięcia udziału w Konkursie.

"To jest Konkurs niezwykły, bo rozwija się tak dosyć paradoksalnie: dojrzewa, a jest ciągle młody, przemierza różne sceny i scenografie, a jest wciąż rozpoznawalny i jedyny w swoim rodzaju, zmienia szaty, ale pasja w nim zostaje ta sama. Rośnie nam liczba laureatów, a wciąż czujemy się jak w jednej, coraz większej rodzinie. Za chwilę naszymi laureatami będą młodzi twórcy urodzeni już w XXI wieku, czy to nie jest fascynujące?" - mówi Krzysztof Gurba, pomysłodawca Konkursu.

1 grudnia ruszyły zgłoszenia do Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka w kategoriach: Debiut Publicystyczny Roku, Inicjatywa Roku im. Pawła Migasa, Reportaż po debiucie i Młodzi Twórcy Filmowi im. ks. Andrzeja Baczyńskiego.

Motywem przewodnim 9 edycji jest czas, o którym mówi Izabela Witek, koordynatorka Konkursu: "Czas to pojęcie, któremu niezwykle ciekawie jest się przyjrzeć bliżej. Konkurs to doskonała okazja, by zobaczyć, jak zmieniamy się i rozwijamy na przestrzeni lat, których nieco już minęło od pierwszej edycji. Czas i zegar, będące motywem tegorocznej edycji to zachęta do tego, by czerpiąc naukę z przeszłości, dobrze wykorzystywać teraźniejszość i patrzeć z optymizmem w przyszłość. Dlatego zachęcamy młodych twórców do tego, by nie tracili czasu i zgłosili się do Konkursu!".

Ubiegłoroczną laureatką w kategorii Młodzi Twórcy Filmowi została Weronika Mąka, autorka materiału filmowego pt.: "Fajny Ziomek" opowiadającego o pokonywaniu niepełnosprawności. Udział w Konkursie wspomina z entuzjazmem: "Wygrana w Nagrodzie Młodych Dziennikarzy była dla mnie czymś absolutnie wyjątkowym. W tamtym okresie (pod koniec studiów) dużo myślałam nad ukierunkowaniem mojego życia zawodowego. Wiedziałam jedno - tworzenie filmów jest dla mnie najbardziej fascynującą i kreatywną aktywnością. Wygrana w Konkursie umocniła mnie w przekonaniu, że właśnie tym powinnam się zająć. Było to dla mnie o tyle ważne, że oprócz ogromnej dawki motywacji, otrzymałam także wysoką nagrodę pieniężną, którą w całości przeznaczyłam na zakup niezbędnego zaplecza technicznego".

Tradycyjnie organizatorami Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka są: Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz redakcja Gościa Niedzielnego. Partnerem Konkursu jest Fundacja Świętej Jadwigi.