"Rz": Rząd znalazł sposób, aby dopłacić do stadnin

Podczas tegorocznej aukcji Pride of Poland oraz Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi, które odbędą się 7-10 sierpnia w Janowie Podlaskim pula nagród ma być najwyższa w historii i wynieść około miliona złotych - informuje "Rzeczpospolita". Według gazety to forma pomocy dla podupadających polskich stadnin.

Zdjęcie Stadnina koni w Janowie Podlaskim /Mateusz Grochocki /East News

Poprzednio pula nagród wynosiła było to 58 tys. zł. Teraz nagrody niemal w całości pochodzić będą z funduszy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz od sponsorów.

Marek Szewczyk, były naczelny "Konia Polskiego" i autor bloga HipoLogika.pl. uważa, że jest to sposób na dotowanie stadnin przeżywających trudne chwile za sprawą fatalnych decyzji personalnych rządu PiS. - To pokaz narodowy, więc zostaną na nim zaprezentowane wyłącznie konie polskie. Oczywiście mogą wziąć udział też prywatni hodowcy, jednak państwowa hodowla jest wciąż lepsza, więc z góry można przewidzieć, że gros pieniędzy trafi do tych właśnie stadnin - mówi.

Bezpośredniego wsparcia dla stadnin zabraniają przepisy unijne.



Stadnina w Janowie Podlaskim podupadła w ciągu ostatnich lat. Jak ujawniła w maju "Rzeczpospolita", w Janowie ostatnio były karmione paszą fatalnej jakości, miały nieprzycinane kopyta.

