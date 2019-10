Trzęsienie ziemi na Filipinach

W pobliżu największej wyspy na Filipinach, Mindanao, doszło w środę do trzęsienia ziemi o magintudzie około 6,4 - informują zagraniczne media, w tym The Independent.

Zdjęcie Filipiny; zdj. ilustracyjne /NOEL CELIS/ /AFP

Do trzęsienia ziemi doszło o godz. 19.37 czasu lokalnego. na głębokości ok. 13 kilometrów.

Centrum Ostrzeżeń przed Tsunami na Pacyfiku, po trzęsieniu ziemi, początkowo mierzonym na 6,7 stopnia, poinformowało, że nie spodziewa się "niszczycielskiego" tsunami - czytamy.

Trzęsienie miało miejsce około ośmiu kilometrów od Columbio, które zamieszkuje ponad 33 tys. osób, i ponad 60 kilometrów na południowy zachód od Davao, nadmorskiego miasta w pobliżu góry Apo, najwyższego szczytu kraju.

Mindanao to druga co do wielkości wyspa Filipin. Położona jest w południowej części archipelagu.