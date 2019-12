Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną składają Polakom życzenia

"Oby kolejny rok przyniósł przełom, abyśmy się odnaleźli jako wspólnota, by polityka nie budowała więcej murów i podziałów przy świątecznych stołach" - życzy Polakom z okazji Bożego Narodzenia szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Życzenia lidera PSL zostały opublikowaniu na nagraniu zamieszczonym na Twitterze; politykowi towarzyszy żona Pauliną i córeczka Zosia.

"Stół wigilijny zawsze łączył Polaków. Przygotowania do świąt to często gorączkowy czas, ale przy stole jesteśmy już zawsze razem. Otoczeni rodzinnym ciepłem, łamiąc się opłatkiem, mówimy sobie najważniejsze w życiu słowa: dziękuję, przepraszam, kocham, życzę ci wszystkiego co najlepsze" - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jak dodał, te święta są dla niego wyjątkowe, bo pierwszy raz spędzone w trójkę. "Myśląc o naszej córce, wiem, że powinniśmy zadbać o Polskę przyszłości, aby była domem dla naszych dzieci i wnuków" - podkreślił.

"Życzymy wam, aby kolejny rok przyniósł przełom w waszych domach, abyśmy się odnaleźli jako wspólnota, prawdziwa rodzina, by polityka nie budowała więcej murów i podziałów przy świątecznych stołach" - mówił Kosiniak-Kamysz.

Swoje życzenia, zakończył wezwaniem, by Polska przyszłości była krajem życzliwych sobie ludzi.