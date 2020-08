Zapraszamy do obejrzenia programu "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć!" telewizji Polsat. To prowadzony na żywo interaktywny program publicystyczny.

Wideo "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć"

"Wszystko, co chcielibyście wiedzieć!" to program, w którym dwoje gospodarzy w studiu - świecki i duchowny - rozmawia z widzami oraz internautami o sprawach, dylematach i wartościach bliskich naszemu życiu.

Dzięki kontaktowi z widzami i internautami tematów z pewnością nie zabraknie, a obok żadnego pytania nie przejdziemy obojętnie.