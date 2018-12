Każdy absolwent szkoły podstawowej i przekształcanego gimnazjum będzie miał miejsce w szkole - zapewniła we wtorek na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Zdjęcie Minister edukacji narodowej Anna Zalewska /Michał Dyjuk /Agencja FORUM

Szefowa MEN oznajmiła, że szkoły ponadpodstawowe są przygotowane na przyjęcie uczniów. "Jest zwiększona liczba miejsc, oddziałów, klas" - powiedziała.

Zalewska zapowiedziała, że już we wtorek do szkół, a następnie do rodziców, trafi list z informacją na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe otrzymają drogą elektroniczna ulotkę, w której będą szczegółowo zaprezentowane zasady rekrutacji.

Dodała, że wszyscy kuratorzy zaproszą media na konferencje, podczas których poinformują o sprawach związanych z naborem do szkół zawodowych, branżowych i liceów.

Minister edukacji poinformowała również, że od stycznia rozpocznie się kampania informacyjna skierowana do rodziców i uczniów, a dotycząca szkolnictwa branżowego i technicznego.