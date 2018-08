Demokracja i jej karykatura

Idea reformy sądownictwa w Polsce jest w zasadzie słuszna – ale głosząc jej realizację partia rządząca w istocie buduje system wymiaru sprawiedliwości podporządkowany rządowi.

Idea jest słuszna, gdyż wielokrotnie w pierwszym ćwierćwieczu po obaleniu komunizmu widzieliśmy, jak za parawanem niezależności sądów i niezawisłości sędziów kryły się brudne interesy (vide: kamienice warszawskie, odzyskiwane masowo przez 120-letnich właścicieli, rzekomo żyjących, a reprezentowanych przez oszustów w togach, co inni oszuści w togach potwierdzali autorytetem sądu, a poniekąd autorytetem Rzeczypospolitej).

Reklama

Zarazem jednak Prawo i Sprawiedliwość zdobywszy władzę przystąpiło do rewolucyjnych w istocie zmian, takich zmian gdzie łamanie procedur jest na porządku dziennym, gdzie poniewierana jest Konstytucja, a niekiedy także godność osobista tych, którzy stają w jej obronie. Tym sposobem zniszczono Trybunał Konstytucyjny, zaprowadzono w sądach powszechnych super-nadzór ministra (i w jednej osobie prokuratora generalnego, które to funkcje, słusznie, wcześniej, przed PiS-em były rozdzielone), uczyniono z Krajowej Rady Sądownictwa delegaturę rządu ds. zarządzania sądami, w końcu podporządkowano rządowi Sąd Najwyższy. Tu jednak trafiła kosa na kamień. Nie z powodu dwóch wet prezydenta Dudy, w istocie błahych, a i z nich Pan Prezydent w większości zrejterował. Stało się tak z powodu oporu sędziów - najpierw Pani Pierwszej Prezes, potem zaś jej kolegów, sprzeciwiających się - na różne sposoby - wykonaniu niekonstytucyjnej ustawy o SN w zakresie przenoszenia sędziów w stan spoczynku, potem zaś siedmiu sędziów SN, którzy zadali Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości słynne już pytania prejudycjalne. I tak, PiS dość jednak niespodziewanie dla wszystkich, ma problem.

Jeśli bowiem ETS przyzna rację siedmiu sędziom SN, a to na zdrowy rozum wydaje się dość prawdopodobne, to rządowi pozostanie dla ratowania swojej - pożal się Boże - reformy już tylko naga siła.

Nie wiem, nawiasem mówiąc, jakie wielkie nieszczęście miałoby grozić Polsce w przypadku, gdyby inne sądy idąc śladem SN, zaczęły masowo zawieszać przepisy, których zgodność z normami europejskimi wydawałaby się im wątpliwa. Powiada się, że to by zaprowadzało anarchię prawną. Czyżby? Mnie się wydaje, że anarchia prawna już w tym kraju panuje i narasta wraz z kolejnymi ustawami, które gwałcą wprost Konstytucję oraz - mniej czy bardziej wprost - także owe normy europejskie. Moim zdaniem taka - ewentualna - postawa sądów (swoją drogą ciekawy będzie tu wyścig z czasem ministra Ziobry i KRS-u w dziele wymiany sędziów na "słusznych") jedynie ratowałaby spójność norm, którą ustawodawstwo tej większości parlamentarnej radykalnie dychotomizuje: na normy osadzone w tradycji europejskiej, zgodne z Konstytucją i Europejską Konwencją Praw Podstawowych, oraz normy wywiedzione z potrzeby politycznej Prawa i Sprawiedliwości, a z tamtymi sprzeczne. A jakiej więc anarchizacji tu mówimy?

Dojście PiS-u do władzy nie było kaprysem nierozgarniętego ludu, ani przypadkiem - jak zdawała się wskazywać ówczesna reakcja Pana Prezydenta Komorowskiego i całej plejady sław politycznych, medialnych, artystycznych i celebrystowskich. Ich płacz (niekiedy realny) na ten dopust Boży wskazywał, że nic nie rozumieli z systemu ośmiorniczek, z systemu czyścicieli kamienic i z - nadwątlonego już wtedy nieco - systemu "la pensée unique". Jarosław Kaczyński to dobrze rozumiał. Tyle, że zamiast naprawić te niewątpliwe zwyrodnienia demokracji, wykorzystał je jako pretekst dla zbudowania systemu, który zwolna pozbywa się po kolei wszystkich cech demokracji poza jedną: wyborczą legitymacją.

No dobrze, ale tak rozumiana demokracja panuje i w Kazachstanie, i na Białorusi. Naturalnie myśmy jeszcze do tego nie doszli, nie doszliśmy nawet jeszcze do modelu węgierskiego. Ale chwacko podążamy w tym kierunku. Postanowienie - "rokosz", jak chcą prorządowi komentatorzy - SN o postawieniu ETS-owi pytań prejudycjalnych jest tu ważnym dzwonkiem alarmowym. Może niektórzy zwolennicy "dobrej zmiany" poczują się nieco zaniepokojeni perspektywą naszego oddalania się od Unii. A może nie?

Roman Graczyk