​Hołownia namiesza

Zanim jeszcze Szymon Hołownia ogłosił, że będzie kandydował na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, środowiska etablishmentowe już biły na alarm, że to jakiś skandal. Że kandydować chce człowiek znikąd, bez zaplecza, bez programu, że z pewnością stoją za tym przedsięwzięciem duże pieniądze, tylko nie wiadomo, jakie, i czy aby nie są to pieniądze podejrzane.





Trudno się dziwić politykom kartelu czworga, a i ich medialnym plenipotentom, że są zaniepokojeni. Bo wchodzi do gry zawodnik, którego miało nie być. I, co gorsza, wbrew temu co ci politycy i ich plenipotenci, twierdzą, nie jest to zawodnik, którego zapowiedź udziału można zbyć wzruszeniem ramion. Gdyby tak było, poprzestaliby na tym, a przecież widać gołym okiem, że mają z Hołownią problem.

Prawda, że wyzwanie, jakie sobie postawił dziennikarz-społecznik, jest karkołomne. Prawda, że musi dopiero zbudować zaplecze eksperckie i logistyczne, nie mówiąc już o pieniądzach, których mu żaden prezes partii nie da. Prawda, że nie ma on doświadczenia politycznego, bez czego - gdyby, jak planuje, został prezydentem - sensowne wypełnianie funkcji głowy państwa z kompetencjami w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnej, byłoby bardzo trudne.

Ale, z drugiej strony, ma ogromny zapał i doświadczenie działacza społecznego. Jako były celebryta łatwo zbuduje sobie zaplecze eksperckie i logistyczne, a także - w dobie fundraisingu - zdobędzie pieniądze. Z doświadczeniem politycznym jest największy kłopot: Szymon Hołownia go po prostu nie ma. Mają więc rację ci krytycy jego decyzji, którzy przestrzegają przed amatorszczyzną, która może grozić w wypadku zwycięstwa Hołowni. Jak szybko nowy prezydent nauczyłby się tego, czego zwodowi politycy startujący w wyborach prezydenckich uczą się wiele lat? Tu jest jego miękkie podbrzusze.

A atuty? Są niemałe. Przede wszystkim Hołownia ze zrozumieniem przeczytał Konstytucję i wie, że rolą Prezydenta RP jest stanie na straży reguł. Nadto jako bystry obserwator życia Polaków wie, że prezydent mógłby, gdyby nie był zakładnikiem żadnej ze stron wojny polsko-polskiej, leczyć rany, które od kilkunastu lat w tej wojnie sobie zadajemy. A tak się składa, że akurat on zakładnikiem żadnej ze stron nie jest.

Zdecydowanie jest to, od tej strony, poważny kandydat i słusznie się go obawiają kandydaci z ekstraklasy, czyli ci którzy będą się bić o drugą turę. Skoro sondaż, przeprowadzony jeszcze przed ogłoszeniem planów prezydenckich Hołowni, daje mu 9 proc. poparcia i trzecie miejsce ex -equo z Władysławem Kosiniak-Kamyszem, to znaczy, że jest potencjał.

Nie zgadzam się z Januszem Majcherkiem , gdy pisze on, że kandydat obywatelski musi być antysystemowcem w rodzaju Pawła Kukiza. Hołownia nie liczy głównie na tych, którzy są obrażeni na system, lecz raczej na tych, którzy są zmęczeni wojną PiS-u z Platformą. A to robi różnicę co do elektoratu i co do personelu politycznego, który się wokół kandydata gromadzi.

Twierdzę, że ten kandydat zostanie zapamiętany. Ma spore szanse na to, żeby zmienić proporcje głosów między kandydatami opozycyjnymi i w tym sensie, wpłynąć na to, kto będzie w drugiej turze rywalizować z Andrzejem Dudą. Nie wykluczałbym też sprawienia przez Hołownię niespodzianki.

I nagle, zrobiło się w tych wyborach ciekawie.

Roman Graczyk