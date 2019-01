Śmierć prezydenta - nasze wyzwanie

Nie możemy powiedzieć, że mordercę prezydenta Adamowicza na pewno pchały do czynu nienawistne wyobrażenia przeciwników politycznych PiS, kreowane przez "Wiadomości", "Minęła 20" i podobne im produkty łże-dziennikarstwa, tudzież przez hejt wylewający się z internetu. Nie możemy tego powiedzieć, bo prawie nic nie wiemy o tym człowieku.

Gdybyśmy żyli w normalnym kraju, moglibyśmy mieć nadzieję na poznanie w toku śledztwa prawdziwej sylwetki życiowej i prawdziwego portretu psychologicznego Stefana W. Ale żyjemy w kraju, w którym prokuratura jest kierowana przez rządzącą partię. I właśnie w takich momentach widać, dlaczego rządzącej partii zależało na przywróceniu starego systemu (zmienionego przez PO w 2009 r. przez oddzielenie prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości).

Już dzień po zamachu na prezydenta Gdańska prokurator generalny Zbigniew Ziobro (będący równocześnie ministrem sprawiedliwości) i zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak dali popis stronniczości. Od pierwszych zdań, które wypowiedzieli, można się było domyślić, jakie wskazówki popłyną "z góry" do prokuratorów prowadzących śledztwo przeciwko Stefanowi W.

Pan Minister - Prokurator Generalny i jego zastępca niedwuznacznie dawali do zrozumienia dwie rzeczy: 1) Stefan W. to kryminalista, a więc jego motywy nie były polityczne; 2) istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego Stefana W., a więc działał w oderwaniu od kontekstu społecznego. Później z ust najwyższych przedstawicieli władzy - Pana Prezydenta i Pana Premiera - usłyszeliśmy podobne sugestie.

Usłyszeliśmy też z mediów prorządowych i rządowych ("Wiadomości" TVP1, 14 stycznia, w dniu śmierci Pawła Adamowicza), że Stefan W. dostał w przeszłości zbyt niski wyrok za rozboje, że impreza WOŚP-u w Gdańsku była źle zorganizowana, że firma ochroniarska nie wypełniła swoich zadań.

W końcu usłyszeliśmy z "Wiadomości", że nie wszyscy - niestety - zastosowali się do apelu rodziny zamordowanego o niepodsycanie emocji, tu padły przykłady wyłącznie dziennikarzy i polityków nie związanych z władzą, nie padł zaś ani jeden przykład takich postaw i takich działań ze strony ludzi władzy i ich popleczników. W tych informacjach jest trochę prawdy, ale w całości - przez to że całkowicie pomijają udział drugiej strony - są one jedną wielką manipulacją.

Nie wiemy, powtórzę, co powodowało zabójcą prezydenta Adamowicza, ale wiemy ponad wszelką wątpliwość, że nawoływania do przemocy wobec przeciwników politycznych PiS-u były obecne w przestrzeni publicznej, w tym także w mediach zwanych publicznymi/ narodowymi. (nb. czy władze SDP znowu będą udawać, że standardy dziennikarstwa są tam dochowywane?).

Wiemy, że prokuratura notorycznie umarzała tego typu sprawy - np. słynne "akty zgonu" wystawiane politykom opozycji przez Młodzież Wszechpolską. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wiedzieć, że kreowanie takiej atmosfery przyzwolenia powoduje, że jednostki słabsze psychicznie czasami przechodzą do czynów agresywnych. Może Stefan W. akurat nie jest tego przykładem, ale w takiej atmosferze przyzwolenia mogą się zdarzyć dziesiątki podobnych ataków, właśnie inspirowanych w ten sposób.

Nie lubię określenia "mowa nienawiści" bo jej zakres semantyczny został w ostatnich latach rozciągnięty dalece poza granicę zdrowego rozsądku. Ale przecież mowa nienawiści istnieje - np. w ostatniej "Plastusiowej dobranocce" p. Barbary Pieli. I dlatego jestem zwolennikiem działań legislacyjnych, które choć trochę ją ograniczą. Nie trzeba od razu wysuwać argumentu z zamachu na wolność słowa.

Gdyby zrobić eksperyment przeniesienia kloacznych napisów ściennych, tworzonych przez nienawistników i dewiantów seksualnych na forum publiczne, spotkałoby się to z powszechną dezaprobatą, prawda? A przecież wartość intelektualna i moralna wielu wpisów na forach internetowych i niektórych programów mediów - pożal się Boże! - publicznych jest zbliżona.

Wiem, że nie ma na to cudownego lekarstwa, ale pewne skuteczne działania są możliwe - np. zakaz anonimowego komentowania. Trzeba je wprowadzić.

Biskupi polscy mieli w 1965 r. rację kiedy, ledwie 20 lat po wojnie apelowali: "Przepraszamy i prosimy o przebaczenie". Wtedy był ten ich gest powszechnie nierozumiany. Jednak to abp Kominek, abp Wojtyła i kard. Wyszyński mieli rację - wina nigdy nie leży po jednej stronie. Ale biskupi, tłumacząc wtedy licznym krytykom swoje niełatwe moralne nauczanie, nie mówili: wszyscy byliśmy tak samo winni.

Przypominam o tym, żeby słuszne apele o pojednanie i rachunek własnego sumienia nie przerodziły się w głupawy angelizm. Chętnie się zgodzę, że w naszej "polsko-polskiej wojnie" obie strony są winne. Nawet po zabójstwie w Gdańsku można wskazać niegodne zachowania strony zaatakowanej - absencję PO na poniedziałkowej naradzie u Pana Prezydenta. Ale twierdzenie, że wszyscy są winni po równi jest nonsensem.

Gdyby zastosować ją konsekwentnie, trzeba byłoby dojść do przekonania, że Paweł Adamowicz jest tak samo winny swojej śmierci jak jego zabójca. Zatem apelom o moralną pokorę powinny towarzyszyć apele o nieabdykowanie z myślenia.