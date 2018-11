Dwie Rzeczypospolite

Gdy przed 100 laty powstawała II Rzeczpospolita, znalazła się od razu w konflikcie z wszystkimi sąsiadami i z każdym musiała stoczyć mniej lub bardziej krwawe walki, a nawet regularną wojnę.

Wszyscy byli jej nieprzychylni, ze wszystkimi miała aż do swego upadku napięte lub wręcz wrogie stosunki. Prowadziła z nimi także rujnujące wojny handlowe. Przywódca środowisk i ruchów niepodległościowych odmówił objęcia funkcji prezydenta państwa, żywiąc odtąd urazę i nieskrywany żal. Wybrany na to stanowisko inny mąż stanu został zamordowany tuż po zaprzysiężeniu. Kilka lat później zgorzkniały i rozżalony pretendent do roli naturalnego przywódcy, należącej mu się z powodu dawnych zasług, dokonał wojskowego zamachu stanu, który pochłonął kilkaset ofiar śmiertelnych. Co najmniej drugie tyle zginęło także w czasie wybuchających często zamieszek i walk ulicznych oraz waśni na tle narodowościowym i pogromów. Wkrótce potem nastąpił światowy kryzys gospodarczy, który Polska odczuła dotkliwie, doznając głębokiej recesji. Gdy powoli zaczęła z niego wychodzić, wybuchła wojna, kładąca kres jej nieco ponaddwudziestoletniemu istnieniu. Przez cały ten czas tylko w niewielkim stopniu zdołała podnieść poziom życia mieszkańców. W stosunku do krajów zachodnioeuropejskich pozostała niemal równie zapóźniona, a jej mieszkańcy biedniejsi. Produkt krajowy brutto przypadający na mieszkańca w całym okresie II RP nie przekroczył połowy średniej z Europy Zachodniej.

Kiedy niemal 30 lat temu powstawała III Rzeczypospolita, rychło zdobyła sobie życzliwych sąsiadów, z którymi ukształtowała i utrzymała bezkonfliktowe, a z niektórymi bliskie stosunki. Szybko zniesiono bariery celne i kapitałowe, nawiązując z innymi krajami wzajemnie korzystne relacje handlowe i kooperacyjne. Naturalny przywódca środowisk demokratycznych i niepodległościowych został w powszechnych wyborach powołany na stanowisko prezydenta i pełnił je przez pełną kadencję. Kilka lat później Polska została przyjęta do najpotężniejszego paktu obronnego, gwarantującego jej bezpieczeństwo, a niedługo potem do europejskiej wspólnoty gospodarczej i politycznej, zapewniającej szybki rozwój i pomoc w podnoszeniu poziomu życia Polaków. Gdy wybuchł światowy kryzys, jako jedyna spośród państw tej wspólnoty nie popadła w recesję. Po dwudziestu kilku latach nieprzerwanego rozwoju jej obywatele stali się dwa razy bogatsi i przybliżyli się do poziomu życia zachodnich Europejczyków w stopniu najwyższym w nowożytnych dziejach. PKB na mieszkańca Polski to obecnie ok. 2/3 zachodnioeuropejskiego.

Niektórzy jednak uważają, że II RP to wzór do naśladowania, a III RP to porażka i rozczarowanie, dlatego trzeba ją unicestwić i obalić.