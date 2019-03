Majcherek: PiS, PKS, PRL

W ubiegłym roku oddano w Polsce do użytku ponad 180 tysięcy nowych mieszkań. To rekord III RP, choć sto kilkadziesiąt tysięcy rocznie to mniej więcej stały wynik aktywności budowlanej od kilkunastu lat. Prawie w całości zapewniają go prywatni inwestorzy, deweloperzy i wykonawcy. Udział rządowego programu mieszkanie+ jest żaden lub śladowy, choć rządowe agendy usiłują przypisać sobie część inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez instytucje samorządowe. Zatem potwierdza się, że potrzeby mieszkaniowe Polaków najszybciej i najskuteczniej zaspokaja wolny rynek, obsługiwany przez prywatnych uczestników, kształtujących w swobodnej grze popytu i podaży optymalną ofertę. Próby państwowej interwencji czy tym bardziej aktywnego udziału w rynku mieszkaniowym ponoszą kolejne porażki.

Nie inaczej jest i będzie w przypadku rynku transportowego. Prezes Kaczyński szumnie ogłosił obietnicę restytucji PKS oraz połączeń autobusowych w każdej gminie i wsi. Ponieważ sam jest wożony w limuzynie, więc zapewne nie miał możliwości zorientowania się, że każdego dnia Polskę wzdłuż i wszerz przemierzają niezliczone i niezmordowane busy i busiki prywatnych firm transportowych. Każdy obywatel mający choćby sporadyczny kontakt z krajową prowincją zapewne to wie i być może już nieraz z oferty prywatnych przewoźników korzystał. Ale także połączenia między największymi miastami obsługiwane są przez prywatne linie autobusowe, oferujące miejsca w nowoczesnych pojazdach.

Być może niektórzy Polacy z pokolenia prezesa mają jakieś sentymentalne skojarzenia z PKS i PRL, ale ci wyposażeni w dobrą i uczciwą pamięć wiedzą jaki to był koszmar: wyczekiwanie na rozklekotanego rzęcha, który może zatrzyma się na przystanku, a może nie, zatłoczone wnętrza, często przywłaszczanie opłaty za bilet przez kierowcę, a w bazach transportowych kradzieże paliwa i fikcyjne grafiki.

Być może prezes nasłuchał się głosów niektórych lewicowców, utyskujących na brak połączeń autobusowych w najmniejszych i najbardziej oddalonych wsiach i przysiółkach, dokąd nie jeżdżą prywatni przewoźnicy, bo chętnych do korzystania z przejazdów jest zbyt mało aby to się opłacało. Jeśli nawet tak jest, wynika to z rozproszonej sieci osiedleńczej, będącej generalnym polskim utrapieniem. Doprowadzenie do każdej oddalonej osady i każdego zagubionego domostwa bitej drogi, podobnie jak przyłączy elektrycznych, gazowych itd. jest koszto- i czasochłonne. To mrzonka, że da się tam uruchomić regularne połączenia autobusowe Państwowej Komunikacji Samochodowej.