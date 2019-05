Manipulacje przy konstytucji

Andrzej Duda nie ceni i nie szanuje konstytucji, więc co jakiś czas proponuje i zachęca by nią pomanipulować lub wymienić na inną. Robi to zaś na ogół w dziwacznych okolicznościach lub kuriozalnej formie. Niedługo po swoim wyborze, w sierpniu 2015 roku, zasygnalizował chęć zmiany niektórych konstytucyjnych przepisów, między innymi wzmacniając pozycję prezydenta, wybieranego wszak w powszechnym głosowaniu, zatem mającego silny mandat społeczny, co powinno się przełożyć na szerokie formalne uprawnienia. Wkrótce potem okazał się marionetką prezesa partii, która wygrała wybory parlamentarne, gotowym podpisywać przedkładane mu ustawy i zatwierdzać podsuwane mu nominacje nawet w nocy, więc formalno-prawne usytuowanie pozycji prezydenta w polskim systemie politycznym przestało mieć znaczenie. Przynajmniej na czas obecnej kadencji.

W 2017 roku pojawiły się liczne i masowo manifestowane głosy sprzeciwu wobec forsowanych przez rządzący obóz zmian w sposobie wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, w praktyce oznaczających podporządkowanie owemu obozowi tej instytucji, mającej gwarantować niezależność władzy sądowniczej w Polsce. Wówczas to prezydent oznajmił, że skoro pojawiają się wątpliwości czy nowelizacja ustawy o KRS nie jest sprzeczna z konstytucją, to on proponuje... zmienić konstytucję. Czyli dostosować ustawę zasadniczą do zwykłej ustawy sejmowej, co postawiłoby procedury legislacyjne i hierarchię prawa na głowie. Do realizacji tego kuriozalnego pomysłu (prawnika z wykształcenia!) nie doszło, a KRS jest obecnie na usługach "dobrej zmiany", czego prezydent nie kwestionuje.

W czerwcu 2018 roku ujawnił swoją aktywność kolejną propozycją gruntownego przerobienia ustawy zasadniczej, mającego się tym razem dokonać w wyniku referendum. Zaproponował nawet konkretną listę pytań referendalnych, których miało być 15, a co jedno to bardziej dziwaczne: o zagwarantowanie praw nabytych, w tym do 500 złotych na dziecko, obniżonego właśnie wieku emerytalnego, umocnienia roli ojca w rodzinie... Jak skomentował tę układankę któryś z internautów, brakowało jeszcze gwarantowanych cen skupu płodów rolnych (choć akurat ochrona rodzimego rolnictwa znalazła się, a jakże, wśród owych referendalnych pytań). Pomysł był nie tylko sprzeczny z... konstytucją, która wyraźnie opisuje jak można ją zmienić i przewiduje ewentualnie referendum zatwierdzające dokonane zmiany, a nie wyprzedzające je. Był tak kuriozalny, że nie znalazł poparcia nawet w macierzystym obozie politycznym Andrzeja Dudy i zapadł w niepamięć, jak wiele jego dziwacznych przedsięwzięć.

Ale niezrażony dotychczasowymi niepowodzeniami swoich inicjatyw konstytucyjnych, zgłosił oto kolejną. Tym razem chodziłoby o wpisanie do konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz NATO. Pomińmy wiarygodność proeuropejskich deklaracji człowieka, który jeszcze niedawno mówił o Unii Europejskiej, że to "wyimaginowana wspólnota, z której dla nas niewiele wynika", a jako kandydat do Parlamentu Europejskiego w poprzednich wyborach przekonywał, że "wspólnota europejska, wspólnotowe wartości to jest baju baju dla frajerów". Zapisywanie w konstytucji przynależności kraju do międzynarodowych instytucji czy paktów jest ryzykowne, bo owe instytucje mogą ulec zmianie, także w nazwach. Obecna Unia Europejska to kontynuacja Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Wspólnoty Europejskiej. Jeśli procesy integracyjne UE będą się pogłębiać, wbrew intencjom PiS i prezydenta, możliwa jest na przykład w przyszłości Konfederacja Europejska. Czy pochopny wpis do konstytucji o przynależności do Unii Europejskiej nie uniemożliwiłby członkostwa w tej nowej, bardziej zintegrowanej strukturze? Chyba, że o to właśnie chodzi - czyli zapisanie członkostwa w UE miałoby zablokować udział Polski we wspólnocie silniej zintegrowanej, której prezydent i jego patron nie chcą.

W obecnym Sejmie, zresztą podobnie jak w poprzednich, nie ma możliwości wyłonienia większości wymaganej do zmiany konstytucji. Pomysły Andrzeja Dudy nie mają więc znaczenia i konsekwencji, poza ośmieszeniem i kompromitacją człowieka pełniącego urząd odpowiedzialny za pilnowanie przestrzegania konstytucji.