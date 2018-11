Senator Marek Borowski odkrył i ujawnił, że w uzasadnieniu poprawki do ustawy przywracającej sędziów Sądu Najwyższego napisano, iż leży to w interesie społecznym, czyli dokładnie tak samo, jak uzasadniano kilka miesięcy temu ich usunięcie ze stanowisk. Wtedy i później politycy rządzącej partii powoływali się na wolę i życzenie Polaków, którzy chcieli i chcą zreformowania krajowego sądownictwa, czego Unia Europejska nie ma prawa im zakazać. Teraz senator Konstanty Radziwiłł powołał się na wolę i życzenie Unii Europejskiej, które trzeba respektować, bo pragniemy z nią i w niej dobrze żyć. Tym bardziej – czego już nie dodał – że zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, których PiS nie chce przegrać, więc nie może w prounijnym społeczeństwie grać antyunijnymi kartami.

Posłanka Anna Sierakowska tego nie zrozumiała lub nie nadążyła za tym politycznym zwrotem, więc podczas sejmowej debaty rutynowo Unii Europejskiej naurągała, za co prezes ją surowo i publicznie - choć niewerbalnie - skarcił. Teraz już chyba wszyscy, nawet najbardziej nierozgarnięci politycy PiS, pojęli, że w najbliższych miesiącach nie wolno na Unię pomstować. Co sobie o tym pomyśleli, tego się nie dowiemy.

Podobnie jak w przypadku spiesznego wycofywania poprawek do ustawy o IPN, mających wprowadzić kary za obwinianie Polaków o udział w zbrodniach wojennych i aktach ludobójstwa. Politycy PiS w ciągu kilku miesięcy musieli przyjąć dwa sprzeczne ze sobą postanowienia, oba jednako chwaląc. Na dodatek stało się tak również pod wpływem ingerencji z zewnątrz, tym razem Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Tempo i kierunki zmian w decyzjach i partyjnych przekazach dnia mogą mniej wprawnych aktywistów i propagandystów PiS przyprawić o kociokwik. Jeszcze przedwczoraj prof. Gersdorf już nie była I prezesem Sądu Najwyższego (co recytowali wszyscy pytani lub niepytani politycy PiS), od wczoraj znowu jest. Kilka dni temu Marek Chrzanowski był uczciwym patriotą i ofiarą niecnego spisku, nazajutrz stał się czarną owcą, której szybkie pozbycie się ma świadczyć o wysokich standardach panujących w rządzącej partii. Operator ekipy telewizyjnej TVN jednego dnia był prowokatorem propagującym nazizm, po kilku dniach stał się ofiarą pomyłki prokuratury (skądinąd i ta wolta została dokonana pod naciskiem USA, wyrażonym przez nową i energiczną ambasadorkę). Jakiś czas temu "te pieniądze się po prostu należały", wkrótce potem należało je przeznaczyć na cele dobroczynne (niektórzy robili to z wyraźną niechęcią). Kiedyś usunięto flagi unijne z kancelarii premiera, bo "jesteśmy biało-czerwoną drużyną", potem chyłkiem powróciły, bo jesteśmy przecież Europejczykami.

Fakt, że w PiS można w niewielkim odstępie czasu przyjmować poglądy i postawy wzajemnie sprzeczne, da się ocenić na dwa sposoby. Pierwszy wniosek jest pesymistyczny, bo konstatuje koniunkturalizm i oportunizm, dostosowywanie poglądów i zachowań do okoliczności, gotowość do nagłych zwrotów i skrętów sugerujących, że politycy PiS są w stanie przyjąć dowolne przekonania i poprzeć dowolną politykę w zależności od aktualnego kursu wyznaczanego przez prezesa. Druga interpretacja jest optymistyczna: nie ma lub niewielu jest w PiS fanatyków, którzy nie chcieliby i nie mogli odstąpić od dotychczasowych przekonań i stanowisk. Dlatego zresztą przez rzeczywistych fanatyków są krytykowani.

Ale rysuje się też wniosek niebezpieczny dla prezesa. Jeśli oczekuje od swoich komilitonów, by w krótkim czasie radykalne zmieniali poglądy i postawy, to niektórym z nich może zaświtać myśl, że równie łatwo można zmienić też przynależność partyjną. Tym bardziej, że wielu z nich już się to w przeszłości zdarzało.

No i trzeba brać pod uwagę, że wykonywanie gwałtownych zwrotów i skrętów może się skończyć upadkiem.