22-latka chciała sprzedać dziecko w internecie

Młoda kobieta zamieściła ogłoszenie w internecie, że sprzeda dziecko, którego rzekomo się spodziewa. Prowadziła nawet korespondencję z potencjalnymi klientami. 22-latka trafiła w ręce opolskiej policji. Kobieta tłumaczyła, że w ten sposób chciała wyłudzić pieniądze od zainteresowanych. Zatrzymana została także jej siostra.

Zdjęcie Kobieta napisała w mediach społecznościowych, że za odpowiednią kwotę odda dziecko do adopcji/ Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

O zatrzymaniu dwóch kobiet, mieszkanek powiatu nyskiego, poinformował PAP we wtorek mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Sprawę wykryli funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.



"Podczas monitorowania sieci internetowej policjanci natrafili na bardzo niepokojące treści. Na jednym z forów ogłoszeniowych oraz na popularnym portalu społecznościowym, zostały umieszczone oferty sugerujące handel ludźmi. Ktoś proponował, że za odpowiednią opłatą odda dziecko do adopcji" - powiedział Rzeczkowski.

Policjanci z Opola ustalili, że użytkownik, który umieścił ogłoszenie na portalu społecznościowym, podał fałszywe dane. Udało im się jednak ustalić, pod jakim adresem znajduje się komputer, z którego korzystał nadawca ogłoszenia.

Dostała pierwsze przelewy

"Okazało się, że pod tym adresem jest zameldowane również roczne dziecko, dlatego kryminalni musieli działać bardzo szybko. Zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania już następnego dnia" - wyjaśnił Rzeczkowski.

W mieszkaniu były dwie siostry w wieku 22 i 26 lat. Jak podaje policja, młodsza przyznała, że umieściła ogłoszenie, bo chciała wyłudzić pieniądze od osób zainteresowanych nielegalną adopcją dziecka. Policja zabezpieczyła komputer należący do kobiety i telefony komórkowe, przez które 22-latka prowadziła korespondencję z potencjalnymi "klientami". Na sprzęcie były także dowody wpłat z tego tytułu.

Kobiety zostały zatrzymane pod koniec ubiegłego tygodnia.

Udawała, że jest w ciąży

"Z zebranego przez śledczych materiału dowodowego wynika, że 22-latka symulowała ciążę przed osobami zainteresowanymi jej ofertą. Kobieta miała nakłaniać te osoby do wpłacania pieniędzy na zakup odżywek, witamin, lekarstw oraz akcesoriów dla niemowląt" - podał Rzeczkowski.

KGP poinformowała, że roczne dziecko, którego matką jest starsza z sióstr, zostało sądownie przekazane pod opiekę rodzinie zastępczej.

Śledztwo w sprawie internetowej propozycji wszczęła Prokuratura Okręgowa w Opolu, która zdecyduje, czy i jakie zarzuty usłyszą zatrzymane.

Policja sprawdza jeszcze aktywność obu kobiet w internecie.