Od soboty nie obowiązuje dyspensa od obowiązku udziału w mszy świętej, jaką z powodu pandemii wprowadził na terenie diecezji opolskiej ks. biskup Andrzej Czaja. Zgodnie z nowym dekretem biskupa, nadal utrzymane są niektóre obostrzenia sanitarne.

Zdjęcie Wierni zgromadzeni na mszy świętej, zdj. ilustracyjne / Filip Radwanski /Agencja FORUM

Zgodnie z nowym dekretem biskupa Andrzeja Czai, od soboty na terenie diecezji opolskiej zmienionych został szereg zaleceń obowiązujących wiernych i duchownych diecezji, które zostały wprowadzone z powodu pandemii.

Od soboty zniesiona została dyspensa od obowiązku udziału w mszy świętej w niedziele i dni świąteczne, za wyjątkiem osób w podeszłym wieku i tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przed zakażeniem. Nie obowiązuje już ograniczenie liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach w kościołach i kaplicach. W towarzyszących pogrzebom procesjach może uczestniczyć do 150 osób.



Msze św. w maseczkach

Wierni nadal zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego, za wyjątkiem osób przystępujących do komunii. Na zewnątrz kościołów obowiązuje zasada dystansu społecznego.

W swoim dekrecie biskup przypomina o zakazie udostępniania nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu. "Mogą być one jedynie transmitowane w czasie rzeczywistym (live steaming). W czasie transmitowanych nabożeństw należy informować wiernych o zniesieniu dyspensy ogólnej i zachęcać ich do powrotu do kościołów" - czytamy w dekrecie.

Biskup Czaja zwraca uwagę o konieczności zachowania zasad higieny i odpowiedniej ostrożności ze względu na nadal utrzymujące się ryzyko zarażenia, a kwestie organizowania rekolekcji, misji, wyjazdów i spotkań formacyjnych pozostawia "roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy" przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.