Na wniosek prokuratury sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec Katarzyny K. i Janusza Cz. podejrzanych o znęcanie psychiczne, fizyczne i gwałty na trójce małoletnich dziewczynek - poinformował Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zdjęcie Prokuratura; Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Według ustaleń śledczych, pokrzywdzone dziewczynki w wieku od 8 do 11 lat, są córkami 36-letniej Katarzyny K. Do zdarzeń objętych postępowaniem miało dojść w latach 2016-2018, kiedy do podejrzanej wprowadził się jej konkubent, 47-letni Janusz Cz.

Kiedy pracownicy pomocy społecznej z Krapkowic zaczęli podejrzewać, że w domu K. może dochodzić do czynów zabronionych, powiadomili sąd. Sprawa o odebranie dzieci matce trwała dwa lata. Wiosną ubiegłego roku dzieci przekazano pod opiekę rodzinie zastępczej. Wówczas wyszło na jaw, że dziewczynki były wielokrotnie gwałcone i bite przez matkę i jej konkubenta. "Obojgu podejrzanym przedstawiono zarzuty. Żadne z nich nie przyznaje się do winy. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec obojga byłych opiekunów dziewczynek trzymiesięczny areszt tymczasowy" - powiedział prokurator Bar.

Za zarzucane czyny Katarzynie K. i Januszowi Cz. grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.