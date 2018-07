Opole: 40-latek zatrzymany za próbę gwałtu w sklepie

Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o napaść i usiłowanie gwałtu na pracownicy sklepu w centrum Opola - poinformowało biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Do zdarzenia doszło w jednym ze sklepów w centrum Opola. W godzinach porannych do placówki wszedł mężczyzna, który zaatakował pracującą tam kobietę. Ofiara napaści zaczęła się bronić. Krzyki zaalarmowały przechodniów, którzy wezwali policję.

Zdecydowana obrona ekspedientki spłoszyła napastnika, który uciekł ze sklepu. Policjanci, na podstawie rysopisu, natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Został zatrzymany w ciągu kilkunastu minut od zdarzenia. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec woj. świętokrzyskiego.

Po zatrzymaniu policyjny alkomat wykazał, że mężczyzna ma w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Przedstawiono mu zarzut usiłowania doprowadzenia przemocą do obcowania płciowego. Mężczyzna przyznał się do winy. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.