​Opole: Nauczycielka oskarżona o brutalne zabójstwo

Przed Sądem Okręgowym w Opolu we wtorek rozpoczął się proces 45-letniej Magdaleny N.-K., oskarżonej o zabójstwo Adama O. Jak ustalono w trakcie śledztwa, mężczyzna otrzymał 34 ciosy nożem.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /© Panthermedia

Do zdarzenia doszło w lipcu ubiegłego roku w Kędzierzynie-Koźlu. Oskarżona była nauczycielką. Miała problemy z alkoholem. Podczas terapii poznała Adama O. Jak twierdzi, mężczyzna został jej życiowym partnerem, chociaż bił ją i znęcał się psychicznie. Według zeznań oskarżonej, nie pracował, a cały ciężar utrzymania rodziny spoczywał na niej.

Reklama

Feralnego dnia doszło do kłótni o alkohol. Jak twierdzi Magdalena N.-K., nie chciała wypuścić Adama O. z domu. Wtedy pokrzywdzony pobił ją i poszedł kupić alkohol. Wieczorem, kiedy chciała iść spać, leżący już w łóżku mężczyzna miał przystawić jej nóż do gardła.

"Ja nie wiem, co się stało. Walczyliśmy o ten nóż, chciałam mu go odebrać i chyba mi się to udało. Nic potem nie pamiętam" - zeznała przed sądem.

Według ustaleń śledztwa, mężczyzna otrzymał 34 ciosy nożem w okolice głowy, szyi i karku. Mężczyzna zmarł, a kobieta zmyła krew i poszła spać. Za zabójstwo grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.