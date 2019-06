Sąd Okręgowy w Opolu skazał 30-letnią Beatę S. na trzy lata więzienia. Kobieta pchnęła nożem w klatkę piersiową swojego partnera, po czym zajęła się myciem naczyń i gotowaniem zupy.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Łukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Do zdarzenia doszło w styczniu tego roku w Namysłowie. Według ustaleń śledztwa, oskarżona od rana piła z pokrzywdzonym alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni.

Reklama

Mężczyzna w pokoju spryskał partnerkę dezodorantem, ta uciekła do kuchni. Kiedy pokrzywdzony poszedł za nią, pchnęła go nożem po lewej stronie klatki piersiowej. Ranny pobiegł do sąsiadów, którzy wezwali pogotowie. Szybka reakcja lekarzy uratowała mu życie.

W tym czasie kobieta zajęła się myciem naczyń i gotowaniem zupy. Przed sądem twierdziła, że nie pamięta zadania ciosu. Zapewniała, nie chciała zrobić mężczyźnie krzywdy.

Jak poinformowała Aneta Rempalska z biura prasowego opolskiego sądu, w poniedziałek Beata S. została uznana za winną usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd wymierzył jej za to trzy lata więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.