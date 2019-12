Opole: Więzienny pielęgniarz skazany za nielegalny romans ze skazańcem

Sąd Okręgowy w Opolu wydał prawomocny wyrok na 38-letniego pielęgniarza Łukasza H. w związku z przekroczeniem uprawnień. Mężczyzna pracował jako pielęgniarz w zakładzie karnym w Głubczycach. Za murami więzienia nawiązał intymną relację z osadzonym. Został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Fot. Piotr Kamionka /Reporter

Do zdarzeń objętych aktem oskarżenia doszło w zakładzie karnym w Głubczycach, gdzie w 2016 roku karę pozbawienia wolności odbywał pokrzywdzony Rafał S. Mężczyzna oskarżył pracującego w tym więzieniu Łukasza H. o zmuszanie go do czynności seksualnych. Oskarżony nie przyznał się do winy.

Sąd pierwszej instancji uznał, że choć do kontaktów seksualnych między funkcjonariuszem a osadzonym faktycznie dochodziło, to odbywały się za obopólną zgodą. Wymierzył jednak oskarżonemu karę roku pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień. Od wyroku odwołali się obrońca oskarżonego i oskarżyciel.

Sprawa trafiła do sąd odwoławczego, który uznał, że sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił przebieg i okoliczności wydarzeń. Prawomocnym wyrokiem skazał Łukasza H. na rok pozbawienia wolności, ale zawiesił wykonanie kary na trzyletni okres próby. Dodatkowo orzekł wobec podsądnego 10-letni zakaz wykonywania jakiejkolwiek pracy w Służbie Więziennej.