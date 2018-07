Opole: Zaginęła 13-latka

​Policjanci z Opola poszukują zaginionej Amelii Orlańskiej. 13-latka ostatni raz była widziana 12 lipca. Od tamtej pory nie wróciła do domu.

Zdjęcie Zaginiona Amelia Orlańska /opolska.policja.gov.pl /

Jak informuje opolska policja, 13-latka wyszła z domu 12 lipca. Do chwili obecnej nie wróciła do miejsca zamieszkania i nie nawiązała kontaktu z rodziną.



Dziewczyna ma około 160 cm wzrostu, brązowe oczy i ciemne włosy do ramion. Jest szczupłej budowy ciała. Ma blizny na obu rękach i na udach. Posiada kolczyk w nosie.

W chwili zaginięcia była ubrana w jasną koszulkę na ramiączkach, krótkie, czarne spodenki z białymi paskami oraz czarne adidasy z pomarańczową podeszwą.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat jej miejsca pobytu, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z komisariatem policji w Opolu pod nr tel. 77 455 69 97 bądź z najbliższą jednostką policji na terenie całego kraju pod numerem 112.