Opolski biskup zawiesił byłego proboszcza z Chałupek

Biskup diecezji opolskiej zawiesił w prawach do sprawowania liturgii księdza Rafała C. - byłego proboszcza parafii w Chałupkach (Śląskie) - poinformował ks. Joachim Kobienia, rzecznik prasowy kurii diecezjalnej w Opolu. O karze poinformowano wszystkie kurie i zakony w całej Polsce.

Sprawa księdza Rafała C. ma początek w jego działalności w parafii w Chałupkach, gdzie był proboszczem. Kiedy pojawiły się wątpliwości co do rozliczeń finansowych, rada parafialna skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.



Proboszcz zrezygnował z kierowania parafią, a opolski biskup nakazał mu zamieszkać w domu diecezjalnym.

"Polecenie biskupa nie było żadną karą. To decyzja tymczasowa, do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności przez Sąd Diecezji Opolskiej i świeckie organa ścigania. Ponieważ jednak wspominany kapłan pomimo kilku upomnień nie wypełniał poleceń biskupa m.in. dotyczących obowiązku zamieszkania na czas postępowania w domu diecezjalnym, dlatego biskup zmuszony był nałożyć na niego karę suspensy. Kara ta pociąga za sobą zakaz pełnienia jakichkolwiek czynności kapłańskich (np. sprawowania sakramentów czy głoszenia Słowa Bożego) i o tym poinformowane zostały wszystkie kurie diecezjalne i zgromadzenia zakonne w Polsce w specjalnym komunikacie kurii diecezjalnej w Opolu" - powiedział PAP ks. Kobienia.