Podczas ćwiczeń funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych z Opola i Katowic został ranny 37-letni policjant. Jak poinformował Przemysław Kędzior z KW Policji w Opolu, rannego przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło we wtorek na strzelnicy pod Strzelcami Opolskimi, gdzie trenowali funkcjonariusze jednostek antyterrorystycznych z Opola i Katowic. Według wstępnych ustaleń, jeden z policjantów się postrzelił. Rannego do szpitala przetransportował śmigłowiec LPR.

"Według wstępnych informacji, policjant jest pod opieką lekarzy i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla jego życia. Prawdopodobnie sam się postrzelił, ale wszystkie okoliczności zdarzenia będą jeszcze badane przez specjalną komisję" - powiedział Kędzior.