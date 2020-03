Opolskie: Chciał uniknąć kontroli drogowej. Skłamał, że ma koronawirusa

Policjanci z Krapkowic (woj. opolskie) zatrzymali 36-letniego mieszkańca woj. śląskiego, który podczas kontroli drogowej poinformował funkcjonariuszy, że jest zakażony koronawirusem. Mężczyzna był pijany i miał sądowy zakaz kierowania pojazdami.

Zdjęcie Opolskie: Kłamiąc o zakażeniu wirusem, chciał uniknąć kontroli drogowej (zdj. ilustracyjne) / Irek Dorozanski /Agencja FORUM

Jak poinformowała we wtorek Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, do zdarzenia doszło w niedzielę w Krapkowicach, gdzie patrol policji zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę opla.

Reklama

Podczas kontroli kierujący samochodem powiedział policjantom, że jest zakażony koronawirusem. Zgodnie z procedurą, funkcjonariusze ubrali się w kombinezony i przewieźli mężczyznę do izolatki w komendzie. Tam ustalono, że nie jest objęty kwarantanną, nie przebywał w ostatnim czasie poza granicami kraju, za to ma w organizmie półtora promila alkoholu i sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

W konfrontacji z tymi informacjami mężczyzna przyznał, że mówiąc policjantom o rzekomym zakażeniu, chciał uniknąć skutków swoich działań.

Jak powiedziała Paulina Porada z komendy w Krapkowicach, mężczyzna odpowie nie tylko za jazdę po pijanemu i prowadzenie pojazdu pomimo sądowego zakazu, ale także za na fałszywe powiadomienie o zagrożeniu, za co kodeks przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności.