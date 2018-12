Policjanci z Opola poszukują kobiety, która wyłudziła 40 tys. złotych metodą "na wnuczka". Opublikowano jej portret pamięciowy.

Zdjęcie Portret pamięciowy poszukiwanej kobiety /Policja

Do 78-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę. Poprosiła o pożyczenie pieniędzy, które musi wpłacić na kaucje, ponieważ spowodowała wypadek. Powiedziała, że jeśli nie wpłaci pieniędzy to trafi do więzienia. Do rozmowy telefonicznej włączył się mężczyzna, który, podając się za policjanta potwierdził wersję kobiety. Pokrzywdzona dała wiarę swoim rozmówcom i przekazała kobiecie 40 000 złotych które wcześniej wypłaciła z banku.

Na podstawie zebranych dowodów, opolscy policjanci sporządzili jej portret pamięciowy. Jeżeli ktoś rozpoznaje tę kobietę lub posiada jakiekolwiek informacje na jej temat, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami pod numerem tel. 77 4222546.