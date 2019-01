Prokuratura rejonowa w Nysie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi B., któremu zarzucono sfałszowanie dokumentów zakupu wozu strażackiego dla OSP w Prusinowicach. Sprawa wyszła na jaw po interwencji ambasady austriackiej. Oskarżony to znany w regionie polityk PSL.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Sprawa dotyczy zakupu przez gminę Pakosławice dla OSP w Prusinowicach wozu strażackiego od austriackiej gminy Wilhering. Negocjacje i załatwienie formalności gmina pozostawiła Mirosławowi B. - który wówczas był przewodniczym rady gminy, a zarazem skarbnikiem lokalnej OSP. Na ten cel gmina przekazała mu równowartość 7 tys. euro. Samochód przyjechał do Polski w 2015 roku, a na podstawie rachunku określającego wartość samochodu na 7 tys. euro pojazd zarejestrowano i rozliczono dotację.

Reklama

Rok później gmina otrzymała z ambasady Austrii pismo, w którym sygnalizowano brak wpłaty 12 tys. euro za zakupiony od austriackiej gminy samochód, przy czym jego wartość określono nie na 7, a na 18 tys. euro. Gmina Pakosławice odmówiła zapłaty, twierdząc, że z treści rachunku wynika, iż należność została już w całości opłacona. Samorządowcom w Pakosławicach nie zgadzała się także kwota wymieniona w piśmie ambasady, z której wynikało, że austriacka gmina nie dostała 7, a tylko 6 tys. euro.

Mirosław B. nie przyznawał się do winy. Jak tłumaczył, ustalono cenę 18 tys. euro, o czym informował zarząd gminy, a brakujący tysiąc euro pochłonęły koszty transportu. On sam czuł się ofiarą kolegów z samorządu, którzy wycofali się z ustnych ustaleń, zostawiając go z niezapłaconymi rachunkami. Ostatecznie Mirosław B. dopłacił gminie Wilhering brakujący tysiąc i zobowiązał się z własnej kieszeni wpłacić kolejne 11 tys. euro różnicy między figurującymi na fakturze 7 tys. a żądanymi przez Austriaków 18 tys. euro.

Gmina Pakosławice wystąpiła z własnym aktem oskarżenia przeciwko swojemu radnemu, posądzając go o przywłaszczenie pieniędzy gminy. Sąd jednak umorzył sprawę. Z odrębnym aktem oskarżenia wystąpił oskarżyciel publiczny.

"Prokuratura Rejonowa w Nysie skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu Mirosławowi B., któremu zarzuca się sfałszowanie rachunku, na podstawie którego rozliczono dotację i zarejestrowano samochód strażacki zakupiony od gminy Wilhering dla OSP w Prusinowicach. Za wymienione w akcie oskarżenia czyny grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności" - powiedział PAP prokuratur rejonowy Sebastian Biegun.

Oskarżony to znany w regionie polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora w powiatowym PKS w Nysie, gdzie do jesieni ubiegłego roku starostą był polityk tej partii.