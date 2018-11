Prokuratura w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiła obywatelowi Ukrainy Maksymowi Ch. zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym – poinformował PAP Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie lekarze pogotowia zostali wezwani do 55-latka. Mężczyzna zmarł dzień później w szpitalu. Jak się okazało, miał liczne urazy głowy i połamane żebra, co wskazywało na to, że jego śmierć była wynikiem pobicia.

Reklama

Śledztwo wykazało, że przed przybyciem karetki mężczyzna pił alkohol z kilkoma innymi osobami. Zatrzymano trzy osoby, w tym dwóch obywateli Ukrainy i jednego Polaka. Na podstawie wstępnych ustaleń śledczy uznali, że sprawcą pobicia może być Maksym Ch., który wezwał pogotowie. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty, za które grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, jednak prokuratura jest bardzo ostrożna w wysuwaniu wniosków.

"Podejrzany nie przyznaje się do winy, a w tej sprawie jest jeszcze dużo znaków zapytania. Na niektóre powinniśmy otrzymać odpowiedź po uzyskaniu wyników badań śladów biologicznych. Stąd też jako środek zapobiegawczy wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny i wydano zakaz opuszczania Polski" - podkreślił w rozmowie z PAP prokurator Bar.