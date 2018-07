Opolskie: Wypadek w gospodarstwie. Dziecko w szpitalu

W gminie Lubsza półtoraroczny chłopczyk uległ wypadkowi w gospodarstwie ojca. Dziecko, które włożyło rękę do mechanizmu pracującego ciągnika, przewieziono do szpitala - poinformowała Patrycja Kaszuba z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło na terenie gospodarstwa prowadzonego przez ojca poszkodowanego dziecka. Jego tata naprawiał ciągnik i osłony silnika były zdjęte. Do pracującej maszyny podszedł półtoraroczny syn właściciela traktora i włożył rączkę w pracujący mechanizm.

Jak informuje Kaszuba, chłopczyka natychmiast przewieziono do szpitala, gdzie został poddany operacji. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja prowadzi dochodzenie, mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Jednocześnie apeluje do rolników, by w czasie żniw zwrócili szczególną uwagę na dzieci pozostające pod ich opieką i zachowali szczególną ostrożność podczas eksploatacji maszyn, do których ich pociechy mogą mieć dostęp.