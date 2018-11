Opolskie: Zapłon gazu z butli przyczyną pożaru domu

W Pietrowicach doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Prawdopodobną przyczyną pożaru był zapłon butli z gazem – poinformował PAP oficer dyżurny KW PSP w Opolu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stóżyk /Reporter

Do zdarzenia doszło we wtorek w Pietrowicach koło Głubczyc. Mieszkająca w domu jednorodzinnym kobieta wezwała strażaków i zdołała uciec z budynku przed przybyciem ratowników. Na miejsce przyjechało sześć jednostek straży pożarnej. Ogień ugaszono, jednak budynek nie nadaje się do zamieszkania.

Reklama

Według wstępnych ustaleń strażaków pożar rozpoczął się od gwałtownego zajęcia się płomieniem jednej z trzech butli gazowych, które były w domu. Strażacy apelują o systematyczne sprawdzanie stanu piecyków i kuchenek, w których paliwem jest gaz.

Szczególną uwagę należy zwrócić na stan przewodów łączących źródła ciepła z butlami gazowymi.