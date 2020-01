Polacy sprawili Irańczykowi nową ciężarówkę. Może wrócić do domu

Irańczyk Fardin Kazemi przez ponad miesiąc koczował w niesprawnej ciężarówce, która na początku grudnia zepsuła się pod Częstochową. Na naprawę złożyło się jednak ponad 6000 osób, dzięki czemu będzie mógł wrócić do Iranu.

Zdjęcie Irańczyk będzie mógł wrócić do domu nową ciężarówką /Andrzej Grygiel /PAP

O sprawie napisała "Nowa Trybuna Opolska". W weekend właśnie w Opolu ciężarówka była jeszcze dokładnie sprawdzana.

Reklama

"Wygląda na to, że we wtorek wreszcie pojadę do domu" - mówi Fardin Kazemi. "Mam nowy samochód, bardzo dobry. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli".

Jak do tego doszło?

"Od lat interesuję się amerykańskimi ciężarówkami" - opowiada na łamach "nto" Bartłomiej Sołtys z Opola. "Mój znajomy, który prowadzi portal "40 ton" zadzwonił do mnie i powiedział, że na poboczu drogi pod Koziegłowami stoi stary amerykański wóz. Wczułem się w sytuację tego człowieka, który od paru dni był tam bez pomocy. Wziąłem busa, dwóch chłopaków, podstawowe części i pojechałem mu pomóc. Naprawić się jednak nie udało. Jak pojawił się pomysł zbiórki w internecie, pomagałem ją nagłaśniać.

W sumie zareagowało w ten sposób 6300 osób. Dzięki nagłośnieniu sprawy i zbiórce w internecie udało się kupić auto i naczepę, a nowa ciężarówka jest nawet znacznie lepsza od tej, którą Fardin miał dotychczas.

Może spokojnie wracać do domu.