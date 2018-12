Prokuratura i policja badają sprawę śmierci czterech noworodków z Ciecierzyna na Opolszczyźnie. Makabrycznego odkrycia dokonano przy jednym z tamtejszych domów. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, do zbrodni miała się przyznać matka dzieci.

Wczoraj przez cały dzień policja przeszukiwała teren wokół domu.

Śledczy - po pierwsze - muszą ustalić, od jak dawna rozgrywał się dramat. Sprawdzają też, jak to możliwe, by nikt nie zauważył, że 27-latka była kilka razy w ciąży. Wreszcie do ustalenia są m.in. motywy postępowania kobiety.

Na razie nieoficjalnie wiadomo o ciałach czterech noworodków. Ich szczątki odkryto przy domu, w którym mieszka 27-letnia kobieta.

Sprawa wyszła na jaw dzięki pracownikom opieki społecznej. Pracownicy zauważyli, że kobieta jest w ciąży, ale nie była widziana później z dzieckiem. Pracownicy opieki powiadomili policję.

Przesłuchiwana przez śledczych kobieta przyznała, że urodziła żywe dziecko, które spaliła w piecu. Następnie wskazała miejsca, gdzie znaleziono ciała trzech innych noworodków.

