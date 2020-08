W jednej z podopolskich wsi kobieta wyrzuciła przez okno noworodka. Sprawę wyjaśnia policja.

Zaraz po wypadku noworodek trafił do szpitala. Na szczęście poza urazem nogi poważniejszych obrażeń u niego nie stwierdzono.

Dramat rozegrał się w jednym z domów wczoraj ok. 23. To co się stało zauważyli bliscy kobiety i to oni wezwali pomoc. Wcześniej w tej rodzinie nie było żadnych interwencji.

Matka noworodka trafiła do szpitala, gdzie lekarze ocenią jej stan psychiczny.

