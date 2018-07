Rowerzysta zginął potrącony przez czeski pociąg

W Głuchołazach, w wyniku potrącenia przez pociąg, zginął młody rowerzysta - poinformował oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Do zdarzenia doszło we wtorek, w godzinach popołudniowych, na niestrzeżonym przejeździe linii kolejowej, którą przejeżdżają czeskie pociągi z Krnova do Jesenika. Według wstępnych ustaleń, mężczyzna w wieku około 20 lat został potrącony, gdy przejeżdżał przez przejazd. Jedna z wersji zdarzenia zakłada, że miał na głowie słuchawki i nie usłyszał jadącego pociągu.

Na miejscu tragedii jest policja i prokurator, którzy będą wyjaśniali okoliczności zdarzenia. Trwa ustalanie tożsamości ofiary wypadku.