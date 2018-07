Składowisko śmieci pod Opolem: Kolejne zatrzymania

Policja zatrzymała drugiego mężczyznę podejrzanego o nielegalne składowanie trujących odpadów w Dąbrowie Niemodlińskiej pod Opolem. Jak informuje Stanisław Bar z Prokuratury Okręgowej w Opolu, mężczyzna ukrywał się przed odsiadką za inne przestępstwo.

Sprawa dotyczy nielegalnego składowiska chemikaliów, które odkryto w wynajmowanych budynkach na terenie Dąbrowy Niemodlińskiej. Na miejscu znaleziono pojemniki z 50 tysiącami litrów różnych substancji chemicznych. W czerwcu policja zatrzymała 35-letniego mieszkańca województwa śląskiego, któremu przedstawiono zarzut składowania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia oraz środowiska naturalnego. Decyzją sądu podejrzany został aresztowany na dwa miesiące.

Drugi z zatrzymanych, 38-letni Paweł T., usłyszał te same zarzuty. Nie przyznaje się do winy. Jak się okazało, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ nie zgłosił się do więzienia, gdzie ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności za inne przestępstwo. Na rozmowy z prokuratorem jest przywożony z zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzony wcześniej wyrok. Za zarzucane obydwu mężczyznom przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.