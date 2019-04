Kary od sześciu do 14 miesięcy ograniczenia wolności wymierzył w środę Sąd Rejonowy w Przemyślu 19 oskarżonym o zakłócenie procesji, która w czerwcu 2016 roku po żałobnym nabożeństwie w intencji ukraińskich bohaterów wojennych przeszła ulicami Przemyśla.

Jak poinformowała PAP prok. Marta Pętkowska z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, wobec jednej z osób oskarżonych, która się przyznała, zasądzono karę czterech miesięcy ograniczenia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny.

Postanowieniem sądu ograniczenie wolności ma się odbyć poprzez wykonywanie przez oskarżonych nieodpłatnych, dozorowanych prac na cele społeczne po 30 do 40 godzin w miesiącu.

Ponadto pięciu mężczyzn, którzy odpowiadali także za uderzanie i szarpanie jednego z uczestników procesji - Zenona K, ma zapłacić pokrzywdzonemu po 500 zł nawiązki każdy.

Jest to kara w nieco niższym wymiarze, od tej, jakiej domagał się w mowie końcowej prokurator. Wniósł on o uznanie oskarżonych winnymi zarzucanych im czynów i wymierzenie im kar od sześciu miesięcy do dwóch lat ograniczenia wolności poprzez wykonywanie przez nich nieodpłatnych, dozorowanych prac na cele społeczne po 40 godzin w miesiącu.

Obrońcy wnioskowali o uniewinnienie ich klientów.

Uzasadnienie sędzi

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Edyta Kołacz wyjaśniła, że na wymiar kary, oprócz zarzucanych oskarżonym przestępstw, wpływ miało też to, czy wcześniej byli oni karani. Niższą karę otrzymali ci, którzy dotychczas karani nie byli.

Zauważyła też, odnosząc się do linii obrony oskarżonych, którzy mówili o wydarzeniach w polsko-ukraińskiej historii, że sąd nie zajmuje się oceną historii, ale wydarzenie religijne, a szczególnie żałobne, nie jest miejscem, ani czasem do manifestowania swoich poglądów.

W myśl aktu oskarżenia, który przygotowała Prokuratura Okręgowa w Przemyślu, oskarżeni wulgarnie wyzywali uczestników uroczystości z powodu ich przynależności narodowościowej oraz siłą przetrzymywali idących na przodzie procesji uniemożliwiając dalszy przemarsz.

Ponadto pięciu mężczyzn zostało oskarżonych o to, że działając wspólnie i w porozumieniu w czasie tych rocznicowych uroczystości uderzyli i szarpali jednego z uczestników - Zenona K, uniemożliwiając mu uczestnictwo w procesji. Trzech odpowiadało też za uderzenie, kopanie i szarpanie za ubranie innego mężczyzny - Piotra K. z powodu jego ukraińskiej narodowości.

Jak ustaliła PAP, pokrzywdzeni zapowiadają apelację od wyroku. Odwoła się także prawdopodobnie prokuratura.

Procesja z 2016 r.

Do wydarzeń, których dotyczył proces, doszło 26 czerwca 2016 r., gdy grupa kilkudziesięciu osób usiłowała zatrzymać procesję grekokatolików i prawosławnych, którzy po żałobnym nabożeństwie w intencji ukraińskich bohaterów wojennych (panachydzie) w katedrze archikatedralnej w Przemyślu przechodzili ulicami miasta na cmentarz żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej z lat 1918-1920.

Modlono się w intencji spoczywających tam strzelców siczowych Ukraińskiej Armii Galicyjskiej, walczących w latach 1918-1920 r. pod wodzą Semena Petlury u boku Józefa Piłsudskiego. Wielu z nich zmarło na tyfus w obozie dla internowanych.