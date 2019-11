120 pracowników i 830 studentów Politechniki Rzeszowskiej ewakuowano z budynków przy Alei Powstańców Warszawy. Powodem był wyczuwalny zapach gazu. Na miejscu pracują służby

"Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy o godz. 8:35. Na miejsce pojechało 5 zastępów PSP, wśród nich zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego z Rzeszowa. Nasz pomiary wykazały obecność gazu w pobliżu trzech budynków Politechniki Rzeszowskiej. Jeszcze przed przyjazdem strażaków z obiektów tych ewakuowało się 950 osób - 120 pracowników uczelni oraz 830 studentów" - powiedział rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja.

Straż pożarna zabezpieczyła teren po tym, jak otrzymała informację o tym, że na terenie Politechniki Rzeszowskiej wyczuwalny jest zapach gazu. Około 9.30 ewakuowano osoby przebywające w budynkach uczelni. Wykonano pomiary, które wykazały, że w pobliżu trzech budynków przy al. Powstańców Warszawy rzeczywiście ulatnia się gaz.



Pracownicy pogotowia gazowego ustalili prawdopodobne miejsce, gdzie doszło do awarii sieci przesyłu gazu oraz przystąpili do naprawy. Prowadzone są prace ziemne mające umożliwić dostęp do przyłącza i jego uszczelnienie.