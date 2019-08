Miał molestować pensjonariuszkę Domu Pomocy Społecznej. 63-latek trafił do aresztu

Zarzut doprowadzenia 71-letniej pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Rudzie do poddania się innym czynnościom seksualnym usłyszał 63-letni mężczyzna, również mieszkaniec tego DPS. Grozi mu za to do ośmiu lat pozbawienia wolności. Podejrzany decyzją sądu trafił na trzy miesiące do aresztu.

"Mężczyźnie zarzucono popełnienie dwóch przestępstw, polegających na doprowadzeniu 71-letniej pensjonariuszki DPS w miejscowości Ruda do poddania się innym czynnościom seksualnym, przy wykorzystaniu bezradności wynikającej ze stanu jej zdrowia oraz wieku" - poinformował szef Prokuratury Rejonowej w Ropczycach prok. Wojciech Przybyło.

Podejrzany Wiesław P. miał w godzinach nocnych 10 sierpnia br. dwukrotnie przyjść do pokoju zajmowanego przez starszą kobietę i ją molestować. Mężczyzna miał pokrzywdzoną m.in. całować i dotykać w miejsca intymne. "Z relacji personelu, który ujawnił przedmiotowe zdarzenia wynika, że sprawca był w stanie nietrzeźwości" - dodał prok. Przybyło.

Wiesław P. w trakcie przesłuchania nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak poinformował prok. Przybyło, podejrzany mówił, że "nie ma ze zdarzeniami nic wspólnego i żadnej krzywdy pokrzywdzonej nie wyrządził".

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ropczycach, z uwagi na uzasadnione obawy utrudniania przez podejrzanego postępowania i wpływania na świadków oraz z uwagi na grożącą mu surową karę, zastosował wobec Wiesława P. areszt na trzy miesiące. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Podejrzany był w przeszłości karany i odbywał karę pozbawienia wolności za przestępstwa znęcania się.