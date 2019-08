Ojciec i syn aresztowani za 10-letnie znęcanie się

Ojciec i syn trafili na trzy miesiące do aresztu za długoletnie znęcanie się fizyczne i psychiczne nad swoją żoną i matką. Grozi im do pięciu lat więzienia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Artur Grabowski, podejrzani to 48-letni Janusz M. i jego ojciec - 78-letni Stanisław M. Prokuratura w Ropczycach zarzuciła im długoletnie znęcanie się nad najbliższą osobą - 76-letnią matką młodszego i żoną starszego z podejrzanych.

Prok. Grabowski wyjawił, że według ustaleń obaj mężczyźni, będąc pod wpływem alkoholu, od około 10 lat znęcali się psychicznie i fizycznie nad kobietą.

"Wyzywali ją, grozili pozbawieniem życia, w tym także przy użyciu noża, niepokoili ją w godzinach nocnych, zmuszali do wydawania pieniędzy na alkohol, oblewali wodą i nieczystościami, szarpali, popychali, bili, wykręcali ręce, co ostatnio doprowadziło do złamania ręki" - wyliczał prokurator.

Kobieta nie zgłaszała sprawy

Dodał, że kobieta nigdy wcześniej nie zgłaszała sprawy na policję, ponieważ była zastraszana przez obu oprawców i obawiała się ich reakcji.

Sprawa trafiła na policję dopiero po ostatniej awanturze w połowie sierpnia bieżącego roku. Kobieta poszła wówczas po pomoc do sąsiadów. Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali obu mężczyzn.

"Wtedy pokrzywdzona zdecydowała się opisać gehennę, jaką przechodziła przez ostatnie lata" - dodał prok. Grabowski.

Złożyli wyjaśnienia, pozostają w areszcie

Ojcu i synowi przedstawiono zarzuty znęcania się nad osobą najbliższą. Żaden z nich nie przyznał się do zarzucanych im czynów. Obaj złożyli krótkie wyjaśnienia, w których zaprzeczyli, że dochodziło z ich strony do przemocy.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ropczycach zastosował wobec obu podejrzanych trzymiesięczny areszt, z uwagi na uzasadnione obawy utrudniania postępowania i wpływania na świadków oraz z uwagi na uzasadnioną obawę, że podejrzani mogą dopuścić się kolejnego, poważnego przestępstwa na szkodę pokrzywdzonej.

Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi im do pięciu lat więzienia.