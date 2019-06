Pijani wieźli do Włoch ciągniki. Daleko nie zajechali

Kierował tirem, choć we krwi miał 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna podróżował wraz z zięciem. Razem mieli do Włoch przewieźć ciągniki rolnicze. Zamiast we Włoszech, skończyli w rowie w Jeżowem. O sprawie piszą lokalne media.

Zdjęcie Tak skończyła się podróż /Policja

58-latek z Jasła, zanim ruszył w trasę, pił alkohol na stacji benzynowej wraz ze swoim 30-letnim zięciem - informuje echodnia.eu.

Następnie obaj wsiedli do tira, na przyczepie którego znajdowały się trzy ciągniki rolnicze i ruszyli w drogę do Włoch.

"Kierowca ledwo zdążył wyjechać ze stacji paliw, kiedy stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Ciężarówka przewróciła się na bok, a kierowca i pasażer zostali uwięzieni w kabinie" - przekazał komisarz Anna Kowalik, oficer prasowy policji w Nisku.

Mężczyzn z pojazdu uwolnili strażacy. Okazało się, że obaj mieli 2,5 promila alkoholu we krwi. "Po kabinie walały się butelki po alkoholu" - donoszą lokalne media.



Jak ustaliła policja, pojazdem kierował 58-latek.