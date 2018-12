Podkarpacie: Policja szuka podejrzanego o zabójstwo

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie poszukują mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 77-letniego mieszkańca Krosna. Opublikowali jego wizerunek. Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia tożsamości mężczyzny, proszone są o pomoc.

Zdjęcie Portret pamięciowy podejrzanego o zabójstwo z 2009 roku /Policja

Do zabójstwa 77-letniego mężczyzny doszło 31 lipca 2009 roku. Podejrzany miał wtargnąć do domu ofiary przy ul. Lenarta w Krośnie, doprowadzić do stanu bezbronności żonę 77-latka i odebrać mu życie.

Śledztwem w tej sprawie zajmuje się wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Policja publikuje portrety pamięciowe podejrzanego i podaje jego rysopis: wiek około 30 lat, wzrost 170 cm, włosy ciemne, krótkie, lekko falowane, zaczesane do góry, sylwetka średnia, bez cech charakterystycznych.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na portretach pamięciowych, proszone są o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym KWP w Rzeszowie - tel. 17 8582457, 17 858 2327 lub 997.