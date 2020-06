Nie żyje jedna z 14-latek, potrąconych przez osobówkę w sobotę (14. czerwca) w nocy w Porażu koło Sanoka. Druga dziewczynka walczy o życie - informuje serwis nowiny24.pl.

Do zdarzenia doszło po godz. 21.00 w Porażu w woj. podkarpackim. Nastolatki szły poboczem drogi. Na lekkim łuku jezdni uderzył w nie samochód osobowy.



Mimo reanimacji jedna z 14-latek zmarła na miejscu. Drugą - jak przekazała lokalna policja - z podejrzeniem obrażeń wewnętrznych i wstrząśnienia mózgu przewieziono do szpital.



Kierowca audi uciekł z miejsca zdarzenia. Po pół godzinie udało się go namierzyć. W poszukiwaniach policjantom pomagali mieszkańcy Poraża.



Okazało się, że to 40-latek z powiatu leskiego.



Od mężczyzny czuć było woń alkoholu. Nie zgodził się on jednak na badania alkomatem, został więc skierowano go na pobranie krwi- przekazała rzeczniczka miejscowej policji.

Badanie krwi wykazało, że miał prawie promil alkoholu w organizmie.