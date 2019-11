Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego przeworskiej komendy (woj. podkarpackie) złapali 46-latka, który podejrzewany jest o kradzież z włamaniem do dwóch automatów poboru opłat w szalecie miejskim. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Fot. Piotr Jedzura /Reporter

Zgłoszenie, które otrzymali na początku listopada policjanci, dotyczyło kradzieży pieniędzy z automatów zamontowanych na drzwiach w szalecie miejskim, który znajduje się na ul. Rynek w Przeworsku. Sprawca ukradł z nich około 100 zł.

Policjanci ustalili, że sprawcą jest 46-letni mężczyzna, mieszkaniec Przeworska. Usłyszał on już zarzut. Jak czytamy, przyznał się, że to on odpowiada za włamanie. Wcześniej był karany za podobne przestępstwa.

Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.