Posłanka PO Krystyna Skowrońska miała w środę w wypadek samochodowy na Podkarpaciu. Jej samochód dachował i wpadł do rowu.

Zdjęcie Krystyna Skowrońska /Krzysztof Kapica /East News

W środę ok. godz. 12 w miejscowości Podleszany (woj. podkarpackie) zderzyły się dwa samochody osobowe. Jednym z nich kierowała Skowrońska.



Posłanka PO odniosła niewielkie obrażenia i trafiła do szpitala. Jeszcze tego samego dnia uczestniczyła w sesji Rady Powiatu Mieleckiego.



"Przyjechałam karetką. Miałam bardzo ciężki wypadek. Służbom ratowniczym, służbom porządkowym, policji, straży, wszystkim, którzy pomagają innym ludziom, chciałam podziękować za gotowość" - powiedziała podczas sesji.

Według wstępnych informacji, to inny pojazd uderzył w opla Skowrońskiej, który następnie dachował i wpadł do rowu. Policja, cytowana przez serwis hej.mielec.pl, mówi o kierującym audi jako sprawcy kolizji.



"Chciał zahamować, zrobił to jednak zbyt gwałtownie, w wyniku czego zarzuciło mu tył samochodu na przeciwległy pas ruchu. Wówczas uderzył w nadjeżdżającego z naprzeciwka opla" - precyzuje Urszula Chmura z Komendy Miejskiej Policji w Mielcu.