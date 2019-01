W nocy z czwartku na piątek strażacy zostali wezwani do pożaru internatu w Trzcianie. Do szpitala z objawami zatrucia dymem trafiło 13 młodych osób - poinformował PAP w piątek rzecznik prasowy podkarpackich strażaków Marcin Betleja.

Do pożaru doszło około godz. 1.30 w nocy z czwartku na piątek. Jak dodał Betleja, płonęło wyposażenie jednego z pokoi na piętrze budynku.

"Opiekunowie ewakuowali młodzież, w sumie 232 osoby. Strażacy szybko ugasili ogień. Zadymienie budynku było bardzo duże. Po oddymieniu budynku i przewietrzeniu, młodzież wróciła do internatu" - zaznaczył.

Betleja podkreślił, że na wniosek lekarza, który został wezwany na miejsce, do szpitala na obserwację trafiło 13 osób, w wieku od 14 do 17 lat. "Wszystkie osoby były przytomne, zostały przewiezione do szpitala z podejrzeniem zatrucia dymem" - wyjaśnił.

W gaszeniu pożaru udział wzięło w sumie 28 strażaków, osiem zastępów straży z powiatu rzeszowskiego.

Betleja dodał, że na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru.