Policja poszukuje 16-letniej Jagody Motyki z Przeworska (woj. podkarpackie). Dziewczyna wyszła z domu w Sylwestra i do tej pory nie wróciła ani nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zdjęcie Zaginiona 16-letnia Jagoda /Policja

16-latka wyszła z domu 31 grudnia 2018 r. w godzinach przedpołudniowych. Wyjechała do znajomych na sylwestra i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania.



Reklama

Rysopis: wzrost około 165 cm, szczupłej budowy ciała, oczy koloru niebieskiego, włosy długie proste ciemny blond.

W chwili zaginięcia ubrana była w kurtkę do pasa, koloru jasno-niebieskiego z kapturem, spodnie jeansowe, białe buty sportowe, szal w kratkę koloru zielono-brązowego i czarny plecak z napisem o treści I Love you.

Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Przeworsku tel. (16) 64 12 310, (16) 641 24 26 lub telefon alarmowy 997.